Иностранные студенты начали отчисляться из Сургутского политеха после аттестации

В Сургутском политехническом колледже иностранные студенты начали массово забирать документы после проверки аттестатов. Об этом сообщает СургутИнформ-ТВ со ссылкой на директора СПК Вадима Шутова. По его словам, причиной отчислений стала прошедшая аттестация, по итогам которой не все учащиеся смогли подтвердить свои высокие вступительные баллы.

Руководство колледжа обратилось в полицию и прокуратуру для проверки документов студентов. В ходе разбирательства выяснилось, что у 35 студентов из Таджикистана, а также у тех, кто уже успел получить гражданство РФ, аттестаты были куплены и являлись подделкой.

«Полугодие заканчивается, а в результате получилось, что человек, у которого 4,5 средний балл в аттестате, имеет 5-7 задолженностей. Он не может освоить программу. Произошла резонансная ситуация — их вызывают в полицию, потому что туда были переданы документы. С них стали брать показания: где и когда учился, в какой школе, кто там был директором? И потом они понимают, что аттестат папа принёс, а сам студент не знает даже, где эта школа находится», — рассказал Шутов.

Помимо Сургутского политеха, за неуспеваемость были отчислены учащиеся и других колледжей ХМАО. В общей сложности у 190 уроженцев Таджикистана школьный аттестат был выдан за границей, его подлинность вызвала сомнения у правоохранителей. В Сургутском колледже решили не ограничиваться простым отчислением. Образовательное учреждение подаёт иски в суд о взыскании материального ущерба с семей, так как на обучение и содержание студентов тратились бюджетные деньги.

По словам Шутова, сумма первого иска составила 628 тысяч рублей.

«Мы не боимся ответственности. Я считаю, мы правы в том, что наводим у себя порядок и стараемся создать определённую систему. Нас поддерживает Департамент образования округа, нас поддерживает правительство, ну и правоохранительные органы заинтересованы, чтобы все законно было», — заключил директор колледжа.