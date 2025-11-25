Школы начнут сообщать в МВД обо всех детях-иностранцах: что это значит для родителей

В России утверждён порядок передачи данных о детях-иностранцах между Минпросвещения и МВД. Документ определяет, как ведомства будут обмениваться информацией о школьниках и студентах из других стран, сообщается на сайте Минпросвещения РФ.

С 28 января 2026 года вступает в силу федеральный закон № 314-ФЗ, который вводит регулярный обмен сведениями. МВД будет направлять в органы управления образованием данные о постановке и снятии с миграционного учёта детей-иностранцев, что позволит оперативно понимать, кого необходимо устроить на обучение. В ответ Минпросвещения станет передавать в МВД сведения о поданных заявлениях на зачисление, о результатах тестирования по русскому языку, а также информацию о зачислении или отчислении учащихся.

Минпросвещения и Минцифры уже разработали целевую схему информационного обмена, согласованную со всеми заинтересованными ведомствами. Регионам рекомендовано обеспечивать передачу данных в электронном виде через региональные системы с использованием СМЭВ — это должно упростить и ускорить процесс.

Информация о несовершеннолетних иностранцах будет поступать в региональные базы из «витрины данных» МВД и обновляться с учётом сведений об обучении. Затем данные будут возвращаться в государственную информационную систему миграционного учёта. Новый механизм позволит выявлять детей, которые не оформлены в школы и колледжи, и вести с ними индивидуальную работу, подчеркнули в ведомстве.

Ранее Life.ru сообщал, что около 87% детей мигрантов, которые претендуют на места в российских школах, не смогли сдать обязательные тесты на владение русским языком. Данные Рособрнадзора свидетельствуют, что за пять месяцев (апрель-август) свыше 23,5 тысячи детей-мигрантов были заявлены на обучение. Из этого числа к тестированию допустили только 8223 ребёнка, а положительный результат показали и вовсе около 3000 из них.