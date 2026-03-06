В Британии вычислили две страны, которые пощадит ядерный апокалипсис. Но жить там придётся под землёй

Британское издание Mirror представило результаты моделирования последствий полномасштабного ядерного конфликта. Учёные считают, что применение всего существующего арсенала — примерно 12 тысяч боеголовок — приведет к необратимой катастрофе для человечества.

Температура в эпицентрах взрывов способна подняться до 100 миллионов градусов, уничтожая все живое мгновенно. Но главная опасность кроется не в самом ударе, а в климатических изменениях.

Автор книги «Ядерная война: сценарий» Энни Джейкобсон пояснила механизм «ядерной зимы». Сажа от пожаров закроет доступ солнечным лучам, что спровоцирует десятилетнее похолодание. Сельское хозяйство, например, в американской Айове, станет невозможным, а выживших добьет глобальный голод.

«Примерно 3 миллиарда людей могут не погибнуть сразу, но их существование превратится в ад», — прогнозирует исследователь.

Единственными территориями, пригодными для жизни, специалисты называют Австралию и Новую Зеландию. Благодаря изоляции от основных держав и способности выращивать пищу в условиях холода, у этих стран есть шанс. Впрочем, выжившим там придётся прятаться под землёй и существовать в темноте из-за разрушенного озонового слоя.

