Город под скалами: Раскрыт бункер, где Трамп будет прятаться во время апокалипсиса

Президент США Дональд Трамп в случае начала третьей мировой войны сможет укрыться в секретном подземном комплексе в штате Колорадо. Об этом пишет The Sun.

Издание утверждает, что речь идёт о стратегическом объекте Шайенн-Маунтин — подземном городе, построенном на глубине около 600 метров под гранитными скалами. Этот бункер считается одним из самых защищённых в мире и способен выдержать даже ядерный удар.

По данным журналистов, комплекс представляет собой сеть тоннелей, командных центров и жилых помещений, обеспеченных всем необходимым для автономного существования в условиях глобального конфликта.

А ранее политолог Александр Караганов предположил возможность ядерного удара в ближайшем будущем. Однако по его мнению, США всеми силами будут препятствовать данному сценарию.