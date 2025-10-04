Валдайский форум
4 октября, 11:25

Город под скалами: Раскрыт бункер, где Трамп будет прятаться во время апокалипсиса

The Sun: Трамп использует подземное убежище в Колорадо в случае ядерной войны

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Президент США Дональд Трамп в случае начала третьей мировой войны сможет укрыться в секретном подземном комплексе в штате Колорадо. Об этом пишет The Sun.

Издание утверждает, что речь идёт о стратегическом объекте Шайенн-Маунтин — подземном городе, построенном на глубине около 600 метров под гранитными скалами. Этот бункер считается одним из самых защищённых в мире и способен выдержать даже ядерный удар.

По данным журналистов, комплекс представляет собой сеть тоннелей, командных центров и жилых помещений, обеспеченных всем необходимым для автономного существования в условиях глобального конфликта.

Орбан: Третья мировая война может начаться в любой момент из-за одной ошибки
А ранее политолог Александр Караганов предположил возможность ядерного удара в ближайшем будущем. Однако по его мнению, США всеми силами будут препятствовать данному сценарию.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

