Жир не уйдёт, а камни сдвинутся: Тренер раскрыла главную опасность вибромассажёров

Вибромассажёры в последнее время активно рекламируют в социальных сетях как способ быстро похудеть без тренировок. Однако такой эффект не соответствует реальности. Об этом Life.ru рассказала тренер Загородного клуба «Лапино Фитнес» Ирина Мальцева.

«Вибромассажёры действительно переживают мощный ребрендинг в социальных сетях, и важно отделить мифы от реальности. Главное утверждение, которое активно продвигают блогеры, звучит так: это заменяет спорт и помогает худеть. Нет, не заменяет, и для похудения эти устройства практически бесполезны», — поделилась эксперт.

Специалист пояснила, что снижение веса происходит только при дефиците калорий, когда организм тратит больше энергии, чем получает. Физическая активность увеличивает расход энергии и укрепляет мышцы. Вибромассажёры, по её словам, создают лишь пассивное воздействие. Во время их использования человек не выполняет мышечную работу, пульс не повышается и обмен веществ не ускоряется.

Собеседница Life.ru также отметила, что популярный миф о «разбивании жира» вибрацией не имеет научного подтверждения. Жировые клетки не разрушаются от механического воздействия. Чтобы организм начал использовать жировые запасы, должен запуститься биохимический процесс липолиза, который связан с гормональными реакциями во время физической нагрузки и дефицита калорий.

«Миф о разбивании жира основан на идее, что вибрация разрушает жировые клетки. Это неправда. Жировая клетка — не камень, который можно расколоть ударом. Чтобы использовать запасы жира, тело должно запустить сложный биохимический процесс под названием липолиз, для которого нужны гормоны, вырабатывающиеся при физической нагрузке и дефиците калорий. Вибрация не может его запустить», — подчеркнула Мальцева.

Тренер добавила, что иногда пользователи действительно замечают кратковременные изменения после использования массажёра. По её словам, это может происходить из-за лимфодренажного эффекта и временного тонуса поверхностных мышц. Кроме того, люди нередко начинают одновременно менять питание или увеличивать физическую активность, но не связывают это с результатом. В таких случаях лишняя жидкость может уходить, однако жировая ткань остаётся, и эффект быстро исчезает.

Эксперт также рассказала, что у вибромассажёров есть определённые полезные свойства. Они улучшают микроциркуляцию и лимфодренаж, помогают снять ощущение тяжести в ногах и уменьшить небольшие отёки. Расслабляют мышцы, снимая спазм и напряжение после тяжёлого дня или тренировки, как обычный массаж. Дают временное улучшение тонуса кожи за счёт притока крови и создают психологический эффект бодрости, пробуждения тела с утра. Однако вибрация оказывает серьёзное воздействие на организм.

«Вибрация — серьёзное воздействие на организм, и трястись полезно далеко не всем. Противопоказаны такие устройства при заболеваниях сердечно-сосудистой системы: аритмии, гипертонии, тромбофлебите, варикозе в тяжёлой стадии. Вибрация создаёт дополнительную нагрузку на сосуды и может спровоцировать проблемы. Беременность — абсолютное противопоказание», — предупредила специалист.

При заболеваниях опорно-двигательного аппарата, таких как остеопороз, вибрация может увеличить риск переломов. Грыжи межпозвоночных дисков, особенно в острый период, артроз в стадии обострения и недавние травмы также в списке противопоказаний. Камни в почках или желчном пузыре — серьёзная причина отказаться от тряски, так как она может спровоцировать движение камня и приступ.

Онкологические заболевания, кожные заболевания в зоне воздействия, воспаления, неврологические расстройства вроде эпилепсии и невралгий, период после операций — всё это требует отказа от использования вибромассажёров.

«Вибромассажёры — не волшебная таблетка для похудения. Они могут быть приятным и полезным дополнением для улучшения самочувствия, снятия усталости в мышцах и временного ощущения лёгкости, но не заменят собой ни правильное питание, ни реальную физическую активность. Это не игрушка, и перед использованием, особенно при наличии хронических заболеваний, стоит проконсультироваться с врачом», — заключила собеседница Life.ru.

Ранее Life.ru писал о главных правилах зимнего фитнеса. Тренировки зимой требуют своего подхода: холод, скользкие покрытия, сухой воздух и повышенная нагрузка на дыхательные пути требуют правильной подготовки. Подробнее — в материале Life.ru.