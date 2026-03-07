В средней полосе России заметили первых грачей-разведчиков

Первые грачи вернулись в регионы средней полосы России. Об этом сообщила орнитолог Алёна Фионина, пишет РИА «Новости». По словам эксперта, самыми первыми прилетели грачи и серебристые чайки.

«Самыми первыми в среднюю полосу возвращаются грачи и серебристые чайки. Эти виды уже прилетели, причём у грача на данный момент возвратились не все птицы, а так называемые птицы-разведчики», — отметила Фионина.

Первые грачи уже заняли свои привычные гнездовые колонии. Их массовый прилёт ожидается в ближайшее время. Серебристые чайки также появились над городом и водоёмами.

Ранее сообщалось, что городские воробьи начали набирать лишний вес. Многие птицы кормятся возле точек быстрого питания. Воробьи теперь способны переваривать быстрые углеводы из такой еды. Это ведёт к набору веса и негативно сказывается на здоровье пернатых. Изменение массы тела влияет на их гормональный фон и репродуктивные показатели.