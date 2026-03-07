Владимир Путин
7 марта, 02:04

В средней полосе России заметили первых грачей-разведчиков

Обложка © ChatGPT / Life.ru

Первые грачи вернулись в регионы средней полосы России. Об этом сообщила орнитолог Алёна Фионина, пишет РИА «Новости». По словам эксперта, самыми первыми прилетели грачи и серебристые чайки.

«Самыми первыми в среднюю полосу возвращаются грачи и серебристые чайки. Эти виды уже прилетели, причём у грача на данный момент возвратились не все птицы, а так называемые птицы-разведчики», — отметила Фионина.

Первые грачи уже заняли свои привычные гнездовые колонии. Их массовый прилёт ожидается в ближайшее время. Серебристые чайки также появились над городом и водоёмами.

Перепись «чирик-чириков»: В России насчитали около 45 миллионов воробьёв
Ранее сообщалось, что городские воробьи начали набирать лишний вес. Многие птицы кормятся возле точек быстрого питания. Воробьи теперь способны переваривать быстрые углеводы из такой еды. Это ведёт к набору веса и негативно сказывается на здоровье пернатых. Изменение массы тела влияет на их гормональный фон и репродуктивные показатели.

