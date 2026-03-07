Владимир Путин
7 марта, 02:16

В России начались длинные выходные в честь Международного женского дня

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / javi_indy

В России начались длинные выходные, которые продлятся с 7 по 9 марта. Такая ситуация связана с тем, что праздник 8 Марта выпадает на воскресенье.

Если нерабочий праздничный день совпадает с выходным, дополнительный выходной переносится на следующий рабочий день. Это позволяет гражданам получать полноценный отдых.

Работодатели обязаны учитывать этот перенос в графиках и расчёте зарплаты. После выходных будет четырёхдневная рабочая неделя.

Магнитные бури 6, 7 и 8 марта: Учёные ИКИ РАН взбудоражены! Корональная дыра может испортить выходные

Москвичам обещают потепление на праздники. Синоптики прогнозируют в регионе повышение температуры воздуха. По их данным, в период с 7 по 9 марта воздух прогреется до плюсовых значений. При этом осадки и гололёд сохранятся. В субботу в Москве ожидается облачная погода с небольшим снегом. Ночная температура составит -4…-2 градуса, днём — +1…+3. Ветер будет северо-западным со скоростью 6-11 метров в секунду.

