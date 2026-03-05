Москвичам пообещали потепление на праздничных выходных

Синоптики прогнозируют потепление в Московском регионе в период с 7 по 9 марта. Воздух прогреется до плюсовых значений, однако осадки и гололёд сохранятся. В субботу в Москве ожидается облачная погода с небольшим снегом. Ночью столбики термометров покажут -4…-2 градуса, днём — +1…+3. По области ночью -7…-2, днём — 0…+5 градусов.

«Температура ночью составит -4…-2, днем +1…+3 градусов, по области ночью -7…-2, днём — 0…+5 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 6-11 м/с. Гололедица. Местами порывы до 15 м/с», — пояснил синоптик Александр Ильин в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

В воскресенье характер погоды существенно не изменится: облачно, местами пройдёт снег. Температурный фон останется в пределах -4…-2 ночью и +1…+3 днём. Ветер северо-западный, 6-11 м/с. К понедельнику, 9 марта, небо начнёт проясняться. Ночью похолодает до -6…-1, днём воздух прогреется до +2…+3 градусов. Ветер ослабеет до 3-8 м/с.

