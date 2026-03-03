Весна отменяется: Москва решила «прокатиться» на погодных качелях

В ближайшие дни в Москве и области сохранится погода с мокрым снегом, гололедицей и небольшими осадками, рассказал советник директора Гидрометцентра России Юрий Варакин. По его словам, в ночь на 4 марта в отдельных районах Подмосковья температура может опуститься до минус 10-12 градусов.

Такая погода продержится до 8 марта включительно. А после праздников, 9–10 марта, ожидается существенное похолодание. Ночные температуры могут упасть до минус 10–15 градусов, спрогнозировал эксперт в эфире радио «Комсомольская правда».

Тем временем на некоторых реках в европейской части России началось половодье из-за весеннего потепления. К примеру, за сутки уровень воды поднялся на 0,3–0,8 метра на Волге в Тверской области.