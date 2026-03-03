Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 марта, 11:09

Весна отменяется: Москва решила «прокатиться» на погодных качелях

Синоптик Варакин: В ближайшие дни Москву ждут мокрый снег, гололёд и заморозки

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

В ближайшие дни в Москве и области сохранится погода с мокрым снегом, гололедицей и небольшими осадками, рассказал советник директора Гидрометцентра России Юрий Варакин. По его словам, в ночь на 4 марта в отдельных районах Подмосковья температура может опуститься до минус 10-12 градусов.

Такая погода продержится до 8 марта включительно. А после праздников, 9–10 марта, ожидается существенное похолодание. Ночные температуры могут упасть до минус 10–15 градусов, спрогнозировал эксперт в эфире радио «Комсомольская правда».

Тем временем на некоторых реках в европейской части России началось половодье из-за весеннего потепления. К примеру, за сутки уровень воды поднялся на 0,3–0,8 метра на Волге в Тверской области.

Москвичам пообещали весну и лето с температурой выше нормы
Москвичам пообещали весну и лето с температурой выше нормы

Важнейшие новости о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Погода
  • Общество
  • Москва
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar