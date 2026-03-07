Долг рэпера Face* по исполнительным производствам превысил 130 тысяч рублей

Рэпер Face* накопил задолженность, которую взыскивают в принудительном порядке, её сумма превысила 130 тысяч рублей. Об этом журналистам рассказал источник в правоохранительных органах. В отношении Ивана Дрёмина* возбуждено несколько взысканий.

«Сейчас задолженность, взыскиваемая с Дрёмина* принудительно, превысила 130 тысяч рублей», — сказал источник.

Основная часть связана с неоплаченными штрафами и исполнительными сборами. В случае дальнейшей неуплаты сумма может увеличиться за счёт дополнительных начислений.

Ранее Face* ранее получил ещё один штраф — за злостное игнорирование законодательства об иностранных агентах. Он должен заплатит 250 тысяч рублей, решил суд в Уфе.

