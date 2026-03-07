«Украинские железные дороги» заявили о повреждении инфраструктуры в трёх областях

«Украинские железные дороги» заявили о повреждении своей инфраструктуры в трёх регионах Незалежной. Ряд рейсов в Ровненской, Винницкой и Житомирской областях изменят маршруты. Ожидаются задержки.

Также компания заявила о выводе на линии резервных тепловозов, которые будут работать на обесточенных участках.

Ранее военкоры сообщили о серии взрывов на Украине, их слышали в Киеве и Харькове. Известно, что по целям использовали в том числе «Калибры». На местах возникли пожары.