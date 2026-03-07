Владимир Путин
7 марта, 06:33

«Украинские железные дороги» заявили о повреждении инфраструктуры в трёх областях

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Serhii Yushkov

«Украинские железные дороги» заявили о повреждении своей инфраструктуры в трёх регионах Незалежной. Ряд рейсов в Ровненской, Винницкой и Житомирской областях изменят маршруты. Ожидаются задержки.

Также компания заявила о выводе на линии резервных тепловозов, которые будут работать на обесточенных участках.

Ранее военкоры сообщили о серии взрывов на Украине, их слышали в Киеве и Харькове. Известно, что по целям использовали в том числе «Калибры». На местах возникли пожары.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Матвей Константинов
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
