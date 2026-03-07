Армия России за сутки ликвидировала две израильские радиолокационные станции ВСУ

За сутки российские войска уничтожили две радиолокационные станции RADA RPS-42 израильского производства в зоне СВО, а также объекты радиоэлектронной борьбы и склады боеприпасов. Об этом сообщили в Минобороны РФ 7 марта.

«Уничтожены радиолокационная станция RADA RPS-42 израильского производства, две станции радиоэлектронной борьбы, четыре склада боеприпасов и материальных средств», — говорится в сообщении.

Одна станция была поражена в зоне ответственности группировки войск «Север», ещё одна — в зоне Южной группировки. Кроме того, в зоне ответственности Западной группировки уничтожена радиолокационная станция Robin IRIS производства Нидерландов. Действия ВС РФ направлены на ограничение возможностей противника в наблюдении и радиоэлектронной борьбе.

Ранее сообщалось, что за сутки российская армия поразила вертолёт Ми-8 украинских ВВС, а также объекты транспортной инфраструктуры и пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наёмников. Удар был нанесён оперативно-тактической авиацией, ударными дронами, ракетными войсками и артиллерией.