Регион
7 марта, 13:41

Ночной погром в элитном ЖК: Неизвестный разбил 15 авто, пока охрана ловила хулиганов

В Краснодаре неизвестный разгромил полтора десятка машин во дворе ЖК

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / A_Lesik

Во дворе жилого комплекса «Фонтан» в Краснодаре неизвестный разгромил 15 автомобилей. У машин повреждены кузова и разбиты стёкла, владельцы уже обратились в полицию. Об этом сообщил Kub Mash.

В Краснодаре неизвестный разгромил полтора десятка машин во дворе ЖК. Видео © Telegram / Kub Mash

Жители комплекса обвиняют охрану в бездействии. В управляющей компании «Фонтаны» сообщили, что ночью охранники встретили мужчину около трёх часов утра, когда шли на другой вызов — в подъезде происходили хулиганские действия. Тогда нарушителя передали полиции.

По словам представителей УК, когда охрана возвращалась обратно, они снова столкнулись с тем же человеком, который шатался по двору. О разбитых автомобилях жильцы узнали лишь утром — ночью в темноте никто не заметил масштаб разрушений.

Ранее покупатель разгромил магазин на Алтае, разбив 12 телевизоров и 2 холодильника. Причиной стал отказ продавцов принять у него вышедший из строя товар.

