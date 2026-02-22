В московских жилых комплексах «Кварталы 21/19» и «Н74» разгорелся скандал с участием дворника и его транс*-женщиной, которая является уборщицей. Об этом сообщает телеграм-канал BAZA.

Дворник и его транс-помощница* с травматом терроризируют два ЖК в Москве. Фото © Telegram / BAZA

Инцидент в «Н74» произошёл во время визита местного жителя к мусорным контейнерам. Мужчина хотел избавиться от пакетов с отходами и картонной тары, которую аккуратно сложил в предназначенный для этого бак. Эта ситуация спровоцировала конфликт с вышеупомянутыми лицами. Как рассказал пострадавший, пара накинулась на него с бранью, а затем коробка снова оказалась в его машине. Дальнейшая перепалка могла закончиться плачевно: женщина*, которую очевидцы описывают как мужчину в парике, достала травмат. После визита в полицию хулиганов отстранили от работы.

Выяснилось, что для этой парочки такое поведение является нормой. До этого похожая ситуация сложилась в «Кварталах 21/19». Там пристальное внимание дворника и его спутницы* привлекли личные вещи, оставленные у порога. Владелец, наблюдавший за происходящим через камеру, попытался вмешаться. Вместо извинений последовала угроза: помощница* вооружилась канцелярским ножом, а дворник продемонстрировал нечто, напоминающее огнестрельное оружие. Правоохранители прибыли на вызов, но злоумышленники уже исчезли.

Личность скандальной уборщицы* вызывает особый интерес у местных. Соседи поговаривают, что внешность «феи чистоты» — результат смены пола при помощи парика. Ранее же она* была мужчиной. Кроме того, как пишет телеграм-канал, ходят слухи, что некогда этот человек имел отношение к работе в силовых структурах.

Ранее в Оренбурге 39-летнего мужчину признали виновным в нанесении побоев собственной тёще. Причиной разбирательства стал укус пятки 65-летней пенсионерки. Конфликт произошёл после того, как супруги вернулись домой после застолья и зашли за детьми в квартиру его сестры. Там, по словам мужчины, началась всеобщая драка. Он утверждает, что тёща сама напала на него, а он лишь укусил женщину, чтобы отвлечь её.

Больше материалов о криминальной хронике и резонансных делах — в разделе «Криминал» на Life.ru.