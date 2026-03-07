Владимир Путин
Регион
7 марта, 13:24

Появилось видео с места автокатастрофы, унёсшей жизни актрисы Ведуновой и её дочери

Обложка © Telegram/ Госавтоинспекция Мордовии

В Зубово-Полянском районе Мордовии произошло смертельное ДТП, в результате которого погибла актриса Екатерина Ведунова и её несовершеннолетняя дочка. Видео с последствиями инцидента публикует Госавтоинспекция Мордовии.

ДТП на трассе М-5 «Урал» в Мордовии. Видео © Telegram / Госавтоинспекция Мордовии

По данным правоохранителей, ДТП произошло 4 марта в 22:23 на 439-м километре федеральной трассы М-5 «Урал». Предварительно, 77-летний водитель автомобиля Renault Fluence, двигавшийся в сторону Москвы, не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

Напомним, что погибшая актриса не была знакома с водителем автомобиля, в котором они находились. Ведунова скончалась на месте до приезда медиков, а её дочь Элину доставили в больницу, но спасти подростка не удалось.

