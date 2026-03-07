Роковая поездка с незнакомцем: Раскрыты новые детали гибели актрисы Ведуновой и её дочери

Актриса Екатерина Ведунова, погибшая в ДТП в Мордовии вместе с 15-летней дочерью, не была знакома с водителем автомобиля, в котором они находились. Данную информацию передала aif.ru подруга погибшей Марианна Прядко-Белоусова.

Трагедия произошла поздно вечером 4 марта на федеральной трассе М-5 «Урал» в Зубово-Полянском районе. По данным ГИБДД, 77-летний водитель Renault Fluence, следовавший в сторону Москвы, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Luidor, который двигался в направлении Пензы.

Ведунова скончалась на месте до приезда медиков, а её дочь Элину доставили в больницу, но спасти подростка не удалось. Водитель Renault и ещё одна пассажирка легковушки были госпитализированы с различными травмами.

Ранее сообщалось, что 9 марта в Балаково простятся с актрисой Екатериной Ведуновой и её дочерью, погибшими в страшной аварии. Церемония пройдёт в ритуальном зале на Вокзальной улице. В тот же день Екатерину и Элину похоронят на городском кладбище Балаково Саратовской области.