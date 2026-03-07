Актриса из «Склифосовского» Екатерина Ведунова и её дочь погибли в ДТП

Страшное ДТП унесло жизни актрисы, хорошо известной фанатам сериала «Склифосовский». Екатерина Ведунова и её дочь Элина стали жертвой столкновения с фургоном «Луидор» на трассе в Зубово-Полянском районе Мордовии. Трагедия произошла 4 марта. В республиканской Госавтоинспекции сообщали, что 45-летняя артистка скончалась на месте, а 15-летний подросток — в больнице.

Место ДТП, в котором погибли Екатерина Ведунова и её дочь Элина. Видео © Telegram / Госавтоинспекция Мордовии

«Водитель «Рено» и 70-летняя пассажирка с различными телесными повреждениями доставлены в больницу», — рассказали в ведомстве о судьбе других пассажиров легковушки.

Личность погибших раскрыла однокурсница актрисы. По словам другой подруги погибшей, Екатерина и Элина всегда были как «две половинки одного целого», и ушли вместе. Прощание состоится 9 марта в одном из траурных залов Балаково Саратовской области.

Екатерина Ведунова родилась в 1980 году. Актриса играла в Балаковском драматическом театре и часто мелькала на телеэкранах. Среди её работ — роли в «Склифосовском», «Чернобыле», «Универе», «СашеТане» и «Годунове».

Место ДТП, в котором погибли Екатерина Ведунова и её дочь Элина. Фото © Telegram / Госавтоинспекция Мордовии

Ранее стало известно о смерти заслуженной артистки РСФСР Ольги Кириченко. Актрисы не стало 3 марта, причины неизвестны. Ей было 86 лет.