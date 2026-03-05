Умерла жена солиста «Отпетых мошенников» Сергея Аморалова

В семье известного российского исполнителя, солиста музыкального коллектива «Отпетые мошенники» Сергея Аморалова, произошла тяжёлая утрата. Стало известно, что его супруга, Мария Эдельвейс, ушла из жизни. Согласно имеющейся информации, трагедия произошла в первый день весны — 1 марта.

Как сообщает «Рен-ТВ», причиной смерти стала продолжительная болезнь: Мария боролась с тяжёлой почечной недостаточностью. Состояние женщины резко ухудшилось, и в критический момент Сергей Аморалов лично доставил жену в медицинское учреждение. Несмотря на все усилия медиков, спасти пациентку не удалось — врачи оказались бессильны перед стремительным развитием заболевания.

История отношений этой пары длилась два десятилетия: Сергей и Мария познакомились в 2004 году, когда Мария строила карьеру в модельном бизнесе. Спустя четыре года, в 2008-м, влюбленные официально узаконили свои отношения.

Напомним, что в 2022 году скончался бывший солист популярной российской поп-группы «Отпетые мошенники» Вячеслав Зинуров. По предварительной информации, артист совершил суицид. Тело исполнителя нашли в доме в подмосковной деревне Капорки.