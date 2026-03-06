На 64-м году жизни скончалась «русская Джульетта Мазина» Галина Чурилова

Актриса Галина Чурилова ушла из жизни в возрасте 63 лет. О смерти артистки, известной по фильму «Дефиле», сообщила её невестка Дарья Макарова.

Уточняется, что бывшая супруга актёра и поэта Сергея Шкаликова скончалась в понедельник, 2 марта. Прощание с ней состоится 6 марта в 11:00.

Чурилова родилась 11 февраля 1963 года в Самаре. В 1986 году она окончила актёрский факультет ГИТИСа и вскоре была принята в труппу Театра Табакова, где быстро завоевала любовь зрителей и получила прозвище «русская Джульетта Мазина». В начале 1990-х она гастролировала с вокальной программой по Австрии и Германии, исполняя русские народные песни и романсы.

Актриса также была замужем за актёром Сергеем Шкаликовым, но брак продлился всего пять лет. В этом союзе родился сын Семён, который пошёл по стопам родителей и тоже стал актёром. Впоследствии он женился на Дарье Макаровой. Сергей Шкаликов ушёл из жизни 6 декабря 1998 года в возрасте 35 лет.

За годы карьеры Чурилова снялась в 13 кинопроектах, среди которых «Экзамен на директора», «Тёмная лошадка», сериалы «Евлампия Романова. Следствие ведёт дилетант», «Адвокат» и «Угон».

