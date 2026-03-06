Художник и автор скульптуры «Рука-стул» Педро Фридеберг умер в возрасте 90 лет

Мексиканский художник, создавший скульптуру «Рука-стул», Педро Фридеберг скончался в возрасте 90 лет. Об этом сообщила его семья.

Скульптура «Рука-стул». Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / pedrofriedeberg

«Семья маэстро Педро Фридеберга с глубокой скорбью сообщает о кончине Мастера, произошедшей сегодня утром в Сан-Мигель-де-Альенде. Педро ушёл из жизни в возрасте 90 лет, окружённый любовью близких. Семья глубоко благодарна за возможность разделить с ним эти годы. Его творчество и дух оставили неизгладимый след в истории», — говорится в заявлении.

Семья также выразила признательность всем, кто проявил сочувствие, и попросила уважать право близких на частную жизнь в этот период.

А ранее отец телеведущего Александра Гордона, поэт, прозаик и художник Гарри Гордон ушёл из жизни в возрасте 84 лет. Он известен как автор поэтических сборников «Тёмная комната» и «Птичьи права», а также прозаических книг «Поздно. Темно. Далеко» и «Пастух своих коров». Выступал сценаристом фильмов Александра Гордона «Пастух своих коров» и «Огни притона».