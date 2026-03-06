В Алматы скончался известный шоумен Антон Вороширин

В Алматы на 41-м году жизни скончался известный шоумен и ведущий Антон Вороширин. О трагедии сообщил его друг и коллега, резидент «Клуба ведущих Казахстан» Роман Куприяненко.

«Видимо, пришло время сказать «пока»… Я взрослый человек, сам только помахал смерти рукой. Но не предполагал, что она ещё та юмористка», — с горечью написал Куприяненко в своём блоге, опубликовав фото друга.

По информации портала digitalbusiness.kz, Вороширина обнаружили мёртвым у него дома. Врачи предварительно предположили, что причиной смерти стал инфаркт. Для установления точной причины будет проведено вскрытие. Близкие и родные отрицают версию суицида. Известно, что недавно артист тяжело переживал смерть матери.

Под последней публикацией шоумена в соцсети поклонники и коллеги оставляют скорбные комментарии.

«Сердце разрывается от такой новости. Не хочется верить. Неделю назад общались, и вот так...», «После смерти мамы он долго не мог прийти в себя», — пишут они.

Антон Вороширин родился 18 августа 1985 года. Он был известным ведущим корпоративных, светских и частных мероприятий в Алматы, имел 17-летний опыт работы на сцене с популярными артистами.

