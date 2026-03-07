Самая скрытная пара Голливуда впервые за 10 лет появилась на публике
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / evamendes
Ева Мендес и Райан Гослинг, считающиеся одной из самых закрытых пар Голливуда, впервые за десять лет вышли в свет. Знаковое событие произошло на съёмках вечернего шоу Джимми Фэллона, куда Гослинг пришёл представить свою новую работу, сообщает Page Six.
Поводом для визита стала научно-фантастическая лента «Проект «Аве Мария»», премьера которой назначена на 20 марта. В разгар интервью актёр неожиданно решил поздравить жену с днём рождения прямо в эфире. Под аплодисменты зрителей он вывел Мендес на сцену, а оркестр сыграл для неё праздничную мелодию. Смутившись, Ева спросила у ведущего, не вырежет ли он этот момент, на что Фэллон с улыбкой заверил, что ни за что этого не сделает.
Пара, которая тщательно оберегает личную жизнь от посторонних, тут же приковала к себе внимание Сети. В процессе промокампании Гослинг отдельно поблагодарил супругу за поддержку, подчеркнув, как много она значит для него и в жизни, и в карьере. История любви звезд началась в 2011 году на съёмках драмы «Место под соснами», а уже через три года у пары родилась дочь Эсмеральда. В 2016-м семья пополнилась ещё одной девочкой — Амандой Ли.
