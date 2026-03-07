Работа нижегородской школы № 6 приостановлена из-за вспышки кишечной инфекции
В школе № 6 Богородского муниципального округа Нижегородской области приостановлен учебный процесс. Причиной стала вспышка острой кишечной инфекции среди учеников, сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора в официальном телеграм-канале ведомства.
Сотрудники Роспотребнадзора отметили, что очаг уже локализован, а само учебное заведение временно закрыто.
«Благодаря оперативным действиям службы в кратчайшие сроки заболевшие дети были изолированы, установлено медицинское наблюдение за контактными...», — рассказали они.
На кухне школы уже взяли все необходимые пробы: смывы с поверхностей, образцы еды, воды и продуктов. Сейчас их проверяют на кишечную палочку и другие патогены. В самом здании тем временем проводят полную дезинфекцию.
В Роспотребнадзоре добавили: сработали быстро, поэтому инфекцию удалось взять под контроль и не дать ей распространиться на других детей и учителей. Ситуацию продолжают держать на контроле.
Ранее Роспотребнадзор принял решение о закрытии пансионата «Гераника» после того, как там произошла вспышка кишечной инфекции, в результате которой 12 постояльцев были госпитализированы.
