Трамп анонсировал создание военной коалиции против наркокартелей

Президент США Дональд Трамп объявил о создании новой военной коалиции для борьбы с наркокартелями на территории Северной и Южной Америки. С таким заявлением он выступил на саммите «Щит Америк» во Флориде, где присутствуют лидеры ряда латиноамериканских стран и премьер Испании Педро Санчес.

Трамп подчеркнул, что коалиция будет нацелена на искоренение преступных группировок, терроризирующих регион. Он также призвал лидеров других стран оказать содействие, предоставляя информацию о местонахождении картелей, отметив, что у США есть «потрясающие оружие» для борьбы с ними.

«Мы ужесточили борьбу с наркотиками, поступающими по воде — объём наркоторговли по морю снизился на 96%. Мы пытаемся выяснить, кто эти остальные четыре процента, потому что я думаю, что они, должно быть, самые храбрые люди в мире или, может быть, они просто не смотрят телевизор», — заявил Трамп.

Президент также затронул тему Ирана, сообщив, что за три дня США уничтожили 42 военных корабля противника, а их системы связи и телекоммуникации полностью выведены из строя.

Ранее Дональд Трамп заявил о подготовке к наземной операции против мексиканских наркокартелей. Глава Белого дома объяснил это решение необходимостью бороться с наркотрафиком, который ежегодно уносит жизни более 250 тысяч американцев.