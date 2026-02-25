Трамп подтвердил участие США в убийстве одного из самых зловещих наркобаронов Эль Менчо

США принимали прямое участие в операции по ликвидации главы одного из наиболее влиятельных мексиканских картелей «Новое поколение Халиско» (CJNG) Эль Менчо. Об этом в ежегодном обращении к Конгрессу заявил президент Штатов Дональд Трамп.

Он подтвердил курс на объявление картелей иностранными террористическими организациями, назвал фентанил оружием массового поражения и отчитался о перехвате рекордных объёмов наркотиков, в том числе с помощью ударов по судам в водах США. Американский лидер подчеркнул, что наркокартели контролировали значительные территории в регионе, в том числе существенную часть Мексики.

«Мы также уничтожили одного из самых зловещих главарей картелей. Вы видели это вчера», — сказал Трамп, отметив, что Вашингтон восстанавливает безопасность и доминирование в Западном полушарии.