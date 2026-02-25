Владимир Путин
25 февраля, 09:57

Трамп подтвердил участие США в убийстве одного из самых зловещих наркобаронов Эль Менчо

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lucas Parker

США принимали прямое участие в операции по ликвидации главы одного из наиболее влиятельных мексиканских картелей «Новое поколение Халиско» (CJNG) Эль Менчо. Об этом в ежегодном обращении к Конгрессу заявил президент Штатов Дональд Трамп.

Он подтвердил курс на объявление картелей иностранными террористическими организациями, назвал фентанил оружием массового поражения и отчитался о перехвате рекордных объёмов наркотиков, в том числе с помощью ударов по судам в водах США. Американский лидер подчеркнул, что наркокартели контролировали значительные территории в регионе, в том числе существенную часть Мексики.

«Мы также уничтожили одного из самых зловещих главарей картелей. Вы видели это вчера», — сказал Трамп, отметив, что Вашингтон восстанавливает безопасность и доминирование в Западном полушарии.

Минобороны Мексики вышло на наркобарона Эль Менчо через его любовницу

Напомним, 22 февраля Мексику охватили беспорядки после силовой операции властей в штате Халиско, в рамках которой правоохранители пытались задержать главу наркокартеля CJNG Немесио Осегеру Сервантеса, также известного как Эль Менчо. Захватить его не вышло — наркобарон был тяжело ранен и умер при попытке госпитализации. После этого сразу в нескольких штатах бойцы картелей стали нападать на полицейских и перекрывать дороги, а также поджигать траспортные средства и инфраструктурные объекты. В Халиско объявлен режим повышенной готовности, а работа школ и общественного транспорта временно ограничена.

