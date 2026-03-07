Бастрыкин: За 15 лет СК привлёк к уголовной ответственности более 1,5 млн человек

Глава СК Александр Бастрыкин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным озвучил главные цифры работы Следственного комитета за 15 лет. Он представил доклад о результатах с 2011 по 2025 год.

По словам Бастрыкина, следователи направили в суды почти 1,5 миллиона уголовных производств. Кроме того, удалось добиться внушительной финансовой компенсации: общая сумма возмещённого ущерба приблизилась к триллиону рублей.

Бастрыкин рассказал, что статистика касается не только громких преступлений, но и работы по защите прав граждан в социальной сфере. В частности, особое внимание уделялось делам о невыплате зарплат и нарушении прав дольщиков.