Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 марта, 16:41

Бастрыкин: За 15 лет СК привлёк к уголовной ответственности более 1,5 млн человек

Обложка © ТАСС / Гавриил Григоров

Обложка © ТАСС / Гавриил Григоров

Глава СК Александр Бастрыкин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным озвучил главные цифры работы Следственного комитета за 15 лет. Он представил доклад о результатах с 2011 по 2025 год.

По словам Бастрыкина, следователи направили в суды почти 1,5 миллиона уголовных производств. Кроме того, удалось добиться внушительной финансовой компенсации: общая сумма возмещённого ущерба приблизилась к триллиону рублей.

Бастрыкин рассказал, что статистика касается не только громких преступлений, но и работы по защите прав граждан в социальной сфере. В частности, особое внимание уделялось делам о невыплате зарплат и нарушении прав дольщиков.

Президент заслушал доклад о том, как изменилась структура ведомства с момента его образования. Напомним, Следственный комитет был создан как самостоятельный орган в 2011 году, отделившись от прокуратуры.

BannerImage
Никита Никонов
Подписаться на LIFE
  • yanews
  • yadzen
  • Google Новости
  • vk
  • ok
Комментарий
0
avatar