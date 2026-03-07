Владимир Путин
В Болгарии из-за фотографа-любителя закрыли аэропорт София

Обложка © ТАСС / AP

В аэропорту Софии из-за неизвестного дрона было временно закрыто воздушное пространство — один рейс из Германии ушёл на посадку в Варну. Об инциденте сообщило Болгарское национальное телевидение.

Системы безопасности засекли беспилотник в районе аэропорта днём в субботу. На место тут же стянули полицию и наземные службы, а следовавший из Германии борт перенаправили на запасной аэродром. После того как угроза миновала, софийский аэропорт вернулся к штатной работе.

В МВД позже выяснили, что дрон запустил фотограф-любитель, который снимал самолёты. Мужчина добровольно отдал полиции аппаратуру, дал показания и был отпущен.

Ранее сообщалось, что Дубай частично возобновляет работу двух международных аэропортов — DXB и аль-Мактума (DWC). Власти подчеркнули, что разрешение пока выдано лишь для небольшого числа рейсов. Пассажиров просят сверять статус вылета у авиакомпаний и не приезжать в аэропорты без подтверждения.

