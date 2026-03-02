Владимир Путин
Регион
2 марта, 14:56

Аэропорты Дубая возобновят работу, но пассажиров просят не спешить

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Novikov Aleksey

Власти Дубая объявили о частичном возобновлении работы двух международных аэропортов — DXB и аль-Мактума (DWC). Как сообщил медиа-офис эмирата, ограниченный приём и отправка рейсов начнутся вечером в понедельник.

«Руководство аэропортов Дубая сообщает, что вечером в понедельник в ограниченном формате возобновится их работа — выдано разрешение для небольшого числа рейсов из международного аэропорта (DXB) и аэропорта аль-Мактума (DWC)», — говорится в сообщении.

Пассажиров просят уточнять статус своих рейсов непосредственно у авиакомпаний и не приезжать в аэропорты без подтверждения вылета.

Первый за двое суток самолёт вылетел в Москву из Маската

Сегодня в Москву вылетел первый за двое суток борт из Абу-Даби. Все задержки и увеличение времени полёта связаны с закрытием воздушного пространства большинства стран Ближнего Востока. В связи с этим самолёты вынуждены следовать окружными маршрутами.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

