Аэропорты Дубая возобновят работу, но пассажиров просят не спешить

Власти Дубая объявили о частичном возобновлении работы двух международных аэропортов — DXB и аль-Мактума (DWC). Как сообщил медиа-офис эмирата, ограниченный приём и отправка рейсов начнутся вечером в понедельник.

«Руководство аэропортов Дубая сообщает, что вечером в понедельник в ограниченном формате возобновится их работа — выдано разрешение для небольшого числа рейсов из международного аэропорта (DXB) и аэропорта аль-Мактума (DWC)», — говорится в сообщении.

Пассажиров просят уточнять статус своих рейсов непосредственно у авиакомпаний и не приезжать в аэропорты без подтверждения вылета.

Сегодня в Москву вылетел первый за двое суток борт из Абу-Даби. Все задержки и увеличение времени полёта связаны с закрытием воздушного пространства большинства стран Ближнего Востока. В связи с этим самолёты вынуждены следовать окружными маршрутами.