2 марта, 11:35

Самолёт с россиянами вылетел из Абу-Даби в Москву

Самолёт Boeing 787 с российскими туристами вылетел из международного аэропорта Абу-Даби и взял курс на Москву, пишет Telegram-канал SHOT. Рейс Etihad Airways стал первым вылетевшим в столицу России после начала конфликта на Ближнем Востоке.

Самолёт с россиянами вылетел из Абу-Даби в Москву. Видео © SHOT

Рейс выполняется после временных ограничений на полёты, введённых ранее в связи с обострением ситуации в регионе. Ожидается, что самолёт прибудет в столицу по расписанию.

Иранская ракета упала рядом с элитными апартаментами в ОАЭ, где живут туристы из России
Иранская ракета упала рядом с элитными апартаментами в ОАЭ, где живут туристы из России

В аэропорту Абу-Даби уже также появились данные об открытой регистрации на ряд других рейсов компании Etihad Airways, в том числе в Амстердам (13:00 мск), Лондон (13:10 мск), Париж (13:20 мск).

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Valentin Valkov

