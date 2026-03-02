Владимир Путин
Регион
2 марта, 13:06

Первый за двое суток самолёт вылетел в Москву из Маската

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / muratart

Международный аэропорт Маската отправил первый за последние двое суток самолёт в Москву. Об этом сообщили ТАСС в справочной воздушной гавани Омана.

«Самолёт в Москву вылетел», сказал собеседник агентства.

Рейс выполняет авиакомпания Oman Air, его прибытие в Шереметьево ожидается в 21:53 мск. Время в пути, ориентировочно, составит около семи часов.

Также сегодня в Москву вылетел первый за двое суток борт из Абу-Даби. Самолёт авиакомпании Etihad должен приземлиться в Шереметьево в 21:36 мск, проведя в воздухе примерно 7 часов 25 минут. Все задержки и увеличение времени полёта связаны с закрытием воздушного пространства большинства стран Ближнего Востока. В связи с этим самолёты вынуждены следовать окружными маршрутами.

