Россияне начали скупать обувь с рельефной подошвой ради «поиска золота»

Россияне начали скупать обувь с рельефной подошвой после появления в интернете необычного способа «добычи золота». Пользователи обсуждают эту практику в социальных сетях. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT ПРОВЕРКА. Авторы публикаций утверждают, что определённый рисунок на подошве помогает находить украшения прямо на улице.





По данным телеграм-канала, сторонники метода считают, что глубокий рисунок на подошве способен «собирать» небольшие предметы во время ходьбы. Речь идёт о серьгах, кольцах и других украшениях, которые могут застревать в подошве.

Отмечается, что участники обсуждений активно ищут так называемую «правильную» обувь. По их словам, именно форма протектора влияет на то, какие предметы могут застревать в подошве.

