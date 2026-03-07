Владимир Путин
7 марта, 20:41

Россияне начали скупать обувь с рельефной подошвой ради «поиска золота»

Россияне начали скупать обувь с рельефной подошвой после появления в интернете необычного способа «добычи золота». Пользователи обсуждают эту практику в социальных сетях. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT ПРОВЕРКА. Авторы публикаций утверждают, что определённый рисунок на подошве помогает находить украшения прямо на улице.

По данным телеграм-канала, сторонники метода считают, что глубокий рисунок на подошве способен «собирать» небольшие предметы во время ходьбы. Речь идёт о серьгах, кольцах и других украшениях, которые могут застревать в подошве.

Отмечается, что участники обсуждений активно ищут так называемую «правильную» обувь. По их словам, именно форма протектора влияет на то, какие предметы могут застревать в подошве.

Ранее жители Ханты-Мансийского автономного округа стали активнее приобретать туристическое снаряжение и комплекты для выживания. В январе в регионе в пять раз выросли продажи спальных мешков. Спрос на надувные матрасы и коврики увеличился в три раза. Аналитики связывают эту тенденцию с климатическими особенностями и географией региона. По их словам, многие жители округа предпочитают мобильный отдых и начинают готовиться к летним походам и рыбалке уже в зимние месяцы. Значительная часть товаров приобретается на вторичном рынке.

Антон Голыбин
