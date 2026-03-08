Три школьника остаются в стационаре после вспышки инфекции в Богородске

Три ученика школы находятся в стационаре после вспышки инфекции в Богородске Нижегородской области. Об этом 7 марта сообщил министр здравоохранения региона Михаил Пучков.

Министр заявил, что состояние всех школьников удовлетворительное и не вызывает опасений. Он отметил, что тяжёлых случаев отравления не зафиксировано. Причины происшествия сейчас устанавливаются. Взяты все необходимые смывы в пищеблоке и вирусологические анализы у сотрудников.

Пучков также сообщил, что в школе системно работал родительский контроль питания, а учители обедали в столовой. Ситуация находится на особом контроле ведомства. Министр добавил, что доклад от администрации школы поступил в министерство образования своевременно.

Пучков находится на связи с руководителем управления Роспотребнадзора по Нижегородской области и министром здравоохранения региона. Проводится полная проверка, включая информацию о жалобах детей, появившуюся в СМИ.

По факту массового заболевания учащихся возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Ранее работа школы № 6 в Богородском округе Нижегородской области была приостановлена. Это произошло из-за вспышки острой кишечной инфекции среди учащихся. Региональное управление Роспотребнадзора начало санитарно-эпидемиологическое расследование. Ведомство проводит комплекс противоэпидемических мероприятий, включая заключительную дезинфекцию.