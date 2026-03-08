Владимир Путин
7 марта, 22:43

В Совбезе Ирана сообщили, что несколько американских военных попали в плен

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Getmilitaryphotos

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани заявил, что несколько военнослужащих Соединённых Штатов попали в плен в ходе боевых действий в регионе.

«Я слышал, что в соседней стране были захвачены в плен американские солдаты», — заявил Лариджани, слова которого приводит государственная телерадиокомпания.

Ранее в субботу центральный штаб иранского военного командования «Хатам аль-Анбия» сообщил о серьёзных потерях, понесённых американской стороной за последние сутки. Утверждается, что число убитых и раненых превысило 200 человек, а также нанесён значительный урон инфраструктуре США. Официального подтверждения этих данных от Пентагона не поступало.

Ранее Иран потребовал от Азербайджана вывести израильских военнослужащих. Соответчающее заявление сделал представитель центрального штаба Вооружённых сил Ирана «Хатам аль-Анбия». Он призвал Баку, как мусульманскую страну, удалить с территории «сионистов». Это, по мнению иранской стороны, необходимо для предотвращения нестабильности в регионе.

