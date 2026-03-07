Иран потребовал от Баку вывести израильских военных из Азербайджана

Иран потребовал от Азербайджана немедленно вывести израильских военнослужащих с территории страны. С соответствующим заявлением выступил представитель центрального штаба Вооружённых сил исламской республики «Хатам аль-Анбия».

«Мы заявляем соседнему государству Азербайджан, как мусульманской стране, что ради предотвращения распространения нестабильности в регионе необходимо вывести сионистов (израильских военнослужащих. — Прим. Life.ru) со своей территории и не подвергать угрозе безопасность собственного народа и Ирана», — заявил представитель центрального штаба ВС Ирана.

Напомним, 5 марта Министерство иностранных дел Азербайджана сообщило о падении двух беспилотников, запущенных с иранской стороны, в районе аэропорта Нахичевани. В результате инцидента оказалось повреждено здание воздушной гавани, пострадали два человека. Баку оставляет за собой право на ответные меры. Генеральный штаб Ирана категорически отверг обвинения в запуске дронов, возложив ответственность за произошедшее на Израиль.

Ранее временный руководящий совет Ирана постановил не проводить удары по странам Ближнего Востока, если с их территории не совершаются атаки. Об этом заявил президент страны Масуд Пезешкиан. По его словам Тегеран не имеет агрессивных намерений по отношению к своим соседям, однако врагам страны не следует рассчитывать на её безоговорочную капитуляцию.