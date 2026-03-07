Госпогранслужба: 282 гражданина РФ покинули Иран через Азербайджан

С 28 февраля, когда началась совместная американо-израильская операция, из Ирана через территорию Азербайджана эвакуировали 282 гражданина России. Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы закавказской республики.

«Из Ирана в Азербайджан в общей сложности были вывезены 1 797 человек. Из них 282 человека — граждане Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Напомним, зону конфликта на Ближнем Востоке покинули как минимум 12 тысяч россиян. Как сообщала официальный представитель МИД Мария Захарова, они воспользовались вывозными рейсами МЧС и отечественных авиакомпаний.