8 марта, 01:38

В Бахрейне вспыхнул пожар в стратегическом порту Салман

Возгорание произошло в порту Салман в Бахрейне. Об этом сообщило иранское новостное агентство ISNA.

В Бахрейне загорелась территория порта Салман.

Подробности происшествия пока не уточняются. Видео пожара появились в социальных сетях. На опубликованных кадрах виден огонь и большое количество дыма.

В Сети появились кадры жёсткого ночного боя в небе над Кирьят-Шмона
В Сети появились кадры жёсткого ночного боя в небе над Кирьят-Шмона

Ранее беспилотный летательный аппарат атаковал гостиницу в иракском городе Сулеймания. Отель часто посещают граждане Соединённых Штатов. В социальных сетях появились видеозаписи с места событий, на которых зафиксировано возгорание здания.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

© X / Mario Nawfal

