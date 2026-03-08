Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 марта, 03:51

Губернатор Севастополя вошёл в состав комиссии по вопросам культурной политики

Михаил Развожаев. Обложка © Telegram / РаZVожаев

Михаил Развожаев. Обложка © Telegram / РаZVожаев

Согласно распоряжению премьер-министра России Михаила Мишустина, губернатор Севастополя Михаил Развожаев вошёл в состав правительственной комиссии по вопросам государственной культурной политики. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Включить в состав правительственной комиссии по вопросам государственной культурной политики, утверждённый распоряжением правительства РФ, губернатора города Севастополя, председателя комиссии государственного совета РФ по направлению «Культура и традиционные духовно-нравственные ценности» Развожаева М.В.» — говорится в распоряжении.

Меликов доложил Путину о пятилетних итогах развития Дагестана
Меликов доложил Путину о пятилетних итогах развития Дагестана

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин в ходе рабочей встречи с президентом Владимиром Путиным представил наглядный отчёт об итогах деятельности ведомства за полтора десятилетия. Председатель СК продемонстрировал главе государства специально подготовленный альбом, в котором собраны ключевые показатели работы.

Больше новостей о власти, законах и решениях страны — читайте в разделе «Политика России» на Life.ru.

BannerImage
Алена Пенчугина
  • Новости
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar