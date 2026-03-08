Губернатор Севастополя вошёл в состав комиссии по вопросам культурной политики
Михаил Развожаев. Обложка © Telegram / РаZVожаев
Согласно распоряжению премьер-министра России Михаила Мишустина, губернатор Севастополя Михаил Развожаев вошёл в состав правительственной комиссии по вопросам государственной культурной политики. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Включить в состав правительственной комиссии по вопросам государственной культурной политики, утверждённый распоряжением правительства РФ, губернатора города Севастополя, председателя комиссии государственного совета РФ по направлению «Культура и традиционные духовно-нравственные ценности» Развожаева М.В.» — говорится в распоряжении.
