Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 марта, 19:23

Бастрыкин представил Путину альбом с достижениями СК за 15 лет

Александр Бастрыкин. Обложка © Kremlin.ru

Александр Бастрыкин. Обложка © Kremlin.ru

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин в ходе рабочей встречи с президентом Владимиром Путиным представил наглядный отчёт об итогах деятельности ведомства за полтора десятилетия. Председатель СК продемонстрировал главе государства специально подготовленный альбом, в котором собраны ключевые показатели работы.

«Я хотел бы начать свой доклад о той работе, которую проделал Следственный комитет за 15 лет своего существования. Вот альбом, его можно посмотреть. Здесь видно наш результат. За период с 2011 года по 2025 год направлено в суд почти 1,5 миллиона дел», — доложил Бастрыкин. Он также добавил, что за это время общая сумма возмещённого государству ущерба приблизилась к триллиону рублей.

Бастрыкин заявил, что ущерб из-за теракта в «Крокусе» составил 6 млрд рублей
Бастрыкин заявил, что ущерб из-за теракта в «Крокусе» составил 6 млрд рублей

В частности, ведомство установило точный размер вреда, который был нанесен Донбассу в результате действий киевского режима. По словам Бастрыкина, общая сумма ущерба достигла 580 миллиардов рублей. Специалисты проводили судебные экспертизы, чтобы зафиксировать характер и масштаб разрушений.

Больше новостей о власти, законах и решениях страны — читайте в разделе «Политика России» на Life.ru.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • СК РФ
  • Александр Бастрыкин
  • Путин
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar