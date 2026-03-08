Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 марта, 05:24

Мощный циклон парализовал движение на Сахалине, автобусы отменили

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

На Сахалине из-за непогоды отменили автобусные рейсы из-за сильной метели. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минтранса в Telegram-канале.

Движение всех видов транспорта ограничено на трассе Южно-Сахалинск — Оха: от Ново-Александровска до Долинска (13–42 км) и от Стародубского до Тихого (55–128 км). Также частично закрыты направления на Корсаков и Холмск.

Временно не ходят автобусы из Южно-Сахалинска в Корсаков и Холмск. В ведомстве призвали водителей по возможности воздержаться от поездок.

«С 15:00 сняты ограничения для движения личного автотранспорта на участке федеральной трассы Южно-Сахалинск — Оха от Ново-Александровска до Долинска (13-42 км). Ограничения для движения общественного транспорта сохраняются», — сказано в сообщении.

На Сахалине и Курилах ограничат вылов лосося
На Сахалине и Курилах ограничат вылов лосося

С приходом весны погода становится местами ещё более опасной. Ранее Life.ru рассказывал, что на Красноярском водохранилище легковой автомобиль с двумя рыбаками провалился под лёд. Из-за потепления он не выдержал веса машины.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Погода
  • Общество
  • Сахалинская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar