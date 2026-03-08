Названы регионы России, которые скуют «весенние» морозы до -33

В ближайшие выходные в нескольких регионах России ожидается резкое похолодание. Температура может опуститься до минус 33 градусов. Об этом РИА «Новости» сообщила ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.

По её словам, наиболее сильные морозы прогнозируются в Республике Коми, Ненецком автономном округе и Пермском крае. Низкие температуры сохранятся там в течение всех выходных.

«Неблагоприятная погода будет в Республике Коми, НАО и Пермском крае, в эти выходные ожидается до -33 градусов. Морозы ослабнут только к началу следующей недели. На юге Приволжья к понедельнику похолодает до -25, но вскоре вернется к норме: ночью до -15, днем до -7, а к середине недели потеплеет до 17 градусов благодаря атлантическому теплу»,— рассказала Макарова.

Синоптик добавила, что сложные погодные условия ожидаются и на юге европейской части страны. Холодная погода сохранится в Краснодарском крае и республиках Северного Кавказа, включая район Сочи. Кроме того, сильные снегопады прогнозируются в Мурманской и Архангельской областях, а также на востоке Вологодской области. В этих регионах возможны метели и усиление ветра до 20 метров в секунду

А ведущий метеоролог «Гисметео» говорит, что жителей Центральной России в начале марта ждёт заметное потепление: серия сильных снегопадов заканчивается, а погода начнёт «перестраиваться» на оттепельный режим. Снегопады сохранятся, но станут слабее и чаще будут смешанными.