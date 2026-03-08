Один из самых известных детоубийц умер после зверского нападения в тюрьме

В Великобритании скончался один из самых известных осуждённых детоубийц страны Иэн Хантли. Он умер спустя несколько дней после нападения в тюрьме строгого режима Франкленд на северо-востоке Англии. Об этом сообщает полиция Дарема.

«Мужчина, подвергшийся нападению в тюрьме HMP Frankland в графстве Дарем на прошлой неделе, скончался. 52-летний Иэн Хантли был доставлен в больницу с серьезными травмами после инцидента в мастерской утром в четверг, 26 февраля», — сказано в сообщении.

52-летний убийца получил тяжёлые травмы 26 февраля, когда другой заключённый несколько раз ударил его металлическим прутом по голове. После этого Хантли подключили к аппарату жизнеобеспечения.

Британские СМИ сообщали, что оружием мог быть металлический шест с шипами. Состояние заключённого ухудшалось, и спустя несколько дней его отключили от систем жизнеобеспечения.

Иэн Хантли был осуждён в 2003 году за убийство двух 10-летних девочек — Холли Уэллс и Джессики Чэпмен. Их исчезновение 4 августа 2002 года из деревни Сохэм на востоке Англии вызвало огромный общественный резонанс. Полиция искала подруг почти две недели. Поиски завершились после того, как туристы обнаружили их останки в лесу неподалёку от деревни.

Хантли отрицал причастность к преступлению, однако суд признал его виновным и приговорил к пожизненному заключению с минимальным сроком отбытия 40 лет. Во время расследования выяснилось, что его подруга Максин Карр дала ложное алиби, за что получила 21 месяц тюрьмы.

В тюрьме Хантли содержался под усиленной охраной и ранее уже переживал нападения. Британские СМИ сообщили, что последнюю атаку мог совершить заключённый Энтони Рассел. Обстоятельства произошедшего расследует полиция Дарема.

