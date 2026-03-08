Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 марта, 08:23

Время Буддароидов? Могут ли бездушные роботы заменить нянь и сиделок

Психолог объясни, смогут ли социальные роботы с ИИ заменить сиделок

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Социальные роботы в перспективе могут взять на себя функции сиделок, особенно в странах с быстро стареющим населением. Яркий пример — представленный японскими учёными гуманоидный робот-буддист Буддароид, способный вести беседы и оказывать эмоциональную поддержку. Такие устройства созданы для коммуникации с людьми.

В России социальные роботы развиваются даже быстрее промышленных. Они распознают лица и голоса, жестикулируют, консультируют и выступают в роли администраторов и экскурсоводов. Осенью 2025 года был представлен робот-помощник «Элик» для людей с ограниченной мобильностью. Однако стоимость таких машин пока высока — около миллиона рублей.

В России зарегистрировали первого отечественного робота-хирурга
В России зарегистрировали первого отечественного робота-хирурга

Тем не менее, полностью заменить человека роботы не смогут. Психолог Родион Чепалов уверен, что машины не улавливают скрытые переживания и противоречия между словами и чувствами. В сложных ситуациях, требующих эмпатии, андроид может среагировать формально.

«Робот плохо различает скрытые переживания, не улавливает противоречие между словами и чувствами. Человек может сказать «всё нормально», хотя находится в депрессии, и машине сложно это распознать», — отметил собеседник «Вечерней Москвы».

Российские учёные разработали систему очистки воды с помощью ИИ
Российские учёные разработали систему очистки воды с помощью ИИ

Ранее в Подмосковье заработал цифровой ассистент для назначения лекарств — модуль PharmFrame. Он помогает врачам анализировать риски прямо во время приёма. Система уже доступна 15 тысячам специалистов и интегрирована в государственные медучреждения региона.

Важнейшие новости о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar