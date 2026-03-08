Время Буддароидов? Могут ли бездушные роботы заменить нянь и сиделок

Социальные роботы в перспективе могут взять на себя функции сиделок, особенно в странах с быстро стареющим населением. Яркий пример — представленный японскими учёными гуманоидный робот-буддист Буддароид, способный вести беседы и оказывать эмоциональную поддержку. Такие устройства созданы для коммуникации с людьми.

В России социальные роботы развиваются даже быстрее промышленных. Они распознают лица и голоса, жестикулируют, консультируют и выступают в роли администраторов и экскурсоводов. Осенью 2025 года был представлен робот-помощник «Элик» для людей с ограниченной мобильностью. Однако стоимость таких машин пока высока — около миллиона рублей.

Тем не менее, полностью заменить человека роботы не смогут. Психолог Родион Чепалов уверен, что машины не улавливают скрытые переживания и противоречия между словами и чувствами. В сложных ситуациях, требующих эмпатии, андроид может среагировать формально.

«Робот плохо различает скрытые переживания, не улавливает противоречие между словами и чувствами. Человек может сказать «всё нормально», хотя находится в депрессии, и машине сложно это распознать», — отметил собеседник «Вечерней Москвы».

Ранее в Подмосковье заработал цифровой ассистент для назначения лекарств — модуль PharmFrame. Он помогает врачам анализировать риски прямо во время приёма. Система уже доступна 15 тысячам специалистов и интегрирована в государственные медучреждения региона.