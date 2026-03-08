На трассе М-5 «Урал» сняли ограничения из-за сильного снегопада

В Челябинской области инспекторы ГИБДД вводили ограничения на автодвижение, чтобы помочь дорожным службам быстрее расчистить от снега участок трассы М-5 «Москва — Челябинск» на 1599-м километре. Сейчас они сняты, сообщается в телеграм-канале Госавтоинспекции региона.

«Движение в направлении города Челябинска запущено», — говорится в тексте.

Ограничения вводились из-за обильных снегопадов и гололедицы, что привело к большим заторам на дорогах. Сотрудники ДПС помогали коммунальщикам добраться к проблемным участкам, сейчас движение вновь запущено. Водителей просят соблюдать скоростной режим и напоминают об опасности зимней трассы.

Ранее ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова предупредила, что 8 и 9 марта в нескольких регионах России будет сопровождаться резким похолоданием. Температура может опуститься до минус 33 градусов. По её словам, наиболее сильные морозы прогнозируются в Республике Коми, Ненецком автономном округе и Пермском крае.