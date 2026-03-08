Инфекционист предрекает миру появление нового вируса с высокой смертностью

Появление нового патогена, способного вызвать высокую летальность среди людей, нельзя исключать. Об этом заявила доктор медицинских наук, врач-инфекционист и вирусолог Елена Малинникова.

По её словам, сегодня фиксируются тяжёлые инфекции, вызванные изменившимися вирусами, которые раньше считались хорошо известными. Особое внимание специалистов приковано к птичьему гриппу и вирусу Нипах — они способны мутировать. Кроме того, острой остаётся проблема лекарственной устойчивости при туберкулёзе. Ещё одну угрозу эксперт видит в биотерроризме: развитие генной инженерии может привести к созданию искусственных патогенов.

Малинникова напомнила в беседе с TAСС и о ключевой роли вакцинации. Отказ от прививок грозит тяжёлыми последствиями — более половины населения может столкнуться с корью, краснухой и дифтерией.

В будущем, по мнению вирусолога, значительную роль могут сыграть микробиота человека и иммунные препараты. Она допустила, что борьба с патогенами со временем будет происходить на уровне бактерий, способных самостоятельно находить и нейтрализовать возбудителей.

В середине февраля в Индии зафиксировали вторую смерть от вируса Нипах. Жертвой стала 25-летняя медсестра, заразившаяся при уходе за первым пациентом в больнице, где она работала. Инфекцию выявили у неё в начале января, тогда же вирус нашли и у её коллеги-медбрата — он выздоровел и вернулся домой. В конце января женщину отключили от ИВЛ, казалось, кризис миновал, но организм был слишком истощён. После тяжёлой болезни развились осложнения, пациентка впала в кому, а позже добавилась лёгочная инфекция.