«Белавиа» открыла продажу билетов на вывозные рейсы из Дубая в Минск

На фоне проблем с авиасообщением на Ближнем Востоке белорусская авиакомпания «Белавиа» открывает продажу билетов на рейсы из Дубая в Минск. Вылеты запланированы на 9–11 марта.

Перевозчик продолжает выполнять вывозные рейсы для пассажиров с уже купленными билетами. Тем, у кого билеты на более поздние даты, предлагают бесплатно перенести вылет на 9–11 марта.

Ранее президент Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейх Мохаммед бин Зайд аль-Нахайян впервые с начала атак появился на публике и заявил, что страна находится в состоянии войны. Телевидение Абу-Даби показало визит шейха в госпиталь к пострадавшим. Глава государства заявил, что ОАЭ не «лёгкая добыча» и готовы защищать свою землю.