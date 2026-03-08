Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 марта, 10:57

Путин проведёт совещание по вопросам развития образования

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент РФ Владимир Путин намерен организовать совещание по вопросам развития образования уже на предстоящей неделе — с 9 марта. Также Москва продолжит работу с регионами в данном направлении. Об этом рассказал журналист ИС «Вести» Павел Зарубин.

Помимо совещания, в графике российского лидера стоит совещание с членами Совбеза РФ. Детали повестки пока не уточняются.

Путин поручил адаптировать среднее и высшее образование под запросы экономики
Путин поручил адаптировать среднее и высшее образование под запросы экономики

Ранее Путин на совещании с членами правительства заявил, что программы среднего и высшего образования должны быть адаптированы под запросы российской экономики. Глава государства подчеркнул, что обучение должно учитывать потребности конкретных предприятий и бизнесов, а также высокую динамику рынка труда.

Больше аналитики о курсах, инициативах и ключевых фигурах — в разделе «Политика России» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Путин
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar