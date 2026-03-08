Путин проведёт совещание по вопросам развития образования

Президент РФ Владимир Путин намерен организовать совещание по вопросам развития образования уже на предстоящей неделе — с 9 марта. Также Москва продолжит работу с регионами в данном направлении. Об этом рассказал журналист ИС «Вести» Павел Зарубин.

Помимо совещания, в графике российского лидера стоит совещание с членами Совбеза РФ. Детали повестки пока не уточняются.

Ранее Путин на совещании с членами правительства заявил, что программы среднего и высшего образования должны быть адаптированы под запросы российской экономики. Глава государства подчеркнул, что обучение должно учитывать потребности конкретных предприятий и бизнесов, а также высокую динамику рынка труда.