Россиянки массово жалуются на домогательства хитрых «мужей на час»

По всей России одинокие девушки жалуются на домогательства со стороны «мужей на час» — сантехников, электриков и других мастеров. Они намеренно забывают инструменты, чтобы вернуться, а затем пристают к клиенткам, передаёт SHOT.

Один из таких случаев произошел в Иркутске. 21-летняя Алина вызвала сантехников из-за потопа. Двое мужчин осмотрели неполадки и ушли, но один из них — Павел — «забыл» инвентарь. Девушка позвонила, чтобы вернуть инструмент, и после этого мастер начал забрасывать её комплиментами во всех мессенджерах. Кульминацией стало признание, что во время вызова он «раздел её глазами» и захотел «губами ощутить пульсацию».

Вскоре Павел заявился к напуганной Алине домой. Она сделала вид, что её нет. Вместе с молодым человеком девушка позвонила в диспетчерскую, и парень лично написал сантехнику, но тот продолжил спорить. В ситуацию вмешался руководитель аварийной службы. Он выписал сотруднику выговор, а сам Павел после разговора с боссом извинился и списал всё на «небольшой кураж» из-за опьянения.

Ранее студентки психологического факультета МГУ массово пожаловалась на рабочих, нанятых для ремонта одного из корпусов. Стройка отгорожена забором, но это не мешает рабочим приставать к девушкам: они тянут руки, свистят и манят «кис-кисками». Тех, кто оказывается рядом, просто хватают.