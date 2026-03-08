От рака до цирроза: Чем опасен миф о пользе бокала вина для сердца

Долгое время считалось, что небольшие дозы алкоголя защищают сердце, но современные исследования это опровергают, предупредила гастроэнтеролог Екатерина Кашух. По её словам, миф возник из-за методологической ошибки: в группу непьющих часто попадали люди, отказавшиеся от спиртного по болезни. На самом деле безопасных доз алкоголя не существует.

«Современные данные позволяют сделать вывод, что даже низкие дозы спиртного (например, бокал вина или пива) увеличивают риск некоторых онкологических заболеваний — прежде всего рака печени, молочной железы, пищевода и кишечника», — отметила собеседница «Газеты.ru».

Кроме того, этанол метаболизируется в ацетальдегид, повреждающий клетки. Регулярное употребление ведёт к стеатозу печени, затем к фиброзу и циррозу. Алкоголь раздражает слизистую желудка, нарушает микрофлору, повышает риск панкреатита и ухудшает когнитивные функции.

Внешность тоже страдает: кожа тускнеет, волосы становятся ломкими. Даже малые дозы могут вызвать зависимость. При отказе возможны тремор, бессонница, тревожность и психозы. Никакой пользы для сердца алкоголь не несёт, подчеркнула эксперт.

Ранее врач рассказала, что пиво может обладать некоторыми полезными свойствами, но только при строго контролируемом и умеренном потреблении. В то же время россиян призвали не искать пользу в пиве.