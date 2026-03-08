Владимир Путин
Ногти не нуждаются в «дыхании», но могут стать «воротами» для инфекции из-за гель-лака

Обложка © freepik

Гель-лак не портит ногти вопреки распространённому мифу, уверен дерматолог Андрей Кузнецов. По его словам, ногти не нуждаются в «дыхании» — их питание обеспечивают капилляры под кутикулой и в ногтевом ложе. Расслоение и истончение возникают из-за неправильного снятия покрытия, когда вместе с гелем отрывается верхний слой ногтя.

Оптимальный срок носки — 2–3 недели, после нескольких циклов стоит делать перерыв на 1–2 недели. Важно выбирать квалифицированного мастера, соблюдающего стерильность. Отдельная опасность — ультрафиолет в лампах для сушки. Чтобы снизить риск меланомы, за 10–15 минут до процедуры нужно наносить SPF 30–50.

При самостоятельном маникюре частые ошибки — отковыривание геля, агрессивная полировка и неправильная обработка кутикулы, которая служит защитным барьером. Это может привести к воспалению, ломкости и отслойке ногтя.

«Травмирование или агрессивное обрезание кутикулы открывает ворота для инфекций, что может привести к воспалению — паранихии», — подчеркнул эксперт в интервью «Газете.ru».

К слову, маникюр может рассказать о человеке больше, чем слова: от ритма жизни до текущего настроения. Ранее Life.ru разобрался, что означают красный, нюд, тёмные оттенки и длинные стилеты.

Самое важное о медицине, советы врачей и новые исследования — в разделе «Здоровье» на Life.ru.

