8 марта, 15:27

Крокодилы заполонили Австралию из-за крупнейшего за 28 лет наводнения

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marina Demkina

Северную территорию Австралии накрыло мощное наводнение, однако на этом плохие новости для австралийцев не закончились, ведь из-за этого стало возможным «нашествие крокодилов». Об этом сообщает AFP со ссылкой на местную полицию.

Сильнейшие дожди обрушились на регион в выходные. Город Кэтрин пережил самое крупное наводнение с 1998 года. Без света остались минимум 90 домов. Командир полиции Шон Гилл заявил журналистам, что «ситуация не может быть хуже, чем сейчас», и предупредил жителей, что крокодилы буквально повсюду, будто они и сами этого не замечают.

Для эвакуации отдалённых посёлков задействовали вертолёты и самолёты. Северная территория — один из наименее населённых регионов страны, он регулярно страдает от экстремальной погоды. Учёные не раз предупреждали, что изменение климата увеличивает частоту и силу наводнений, циклонов и пожаров.

В Бразилии после наводнения по улицам города Уба поплыли гробы

Кстати, на удивление, подобное происходит не только в Австралии. Ранее Life.ru рассказывал, как на острове Бали произошло масштабное наводнение, в ходе которого по улицам поплыли питоны. Людям приходится передвигаться на надувных лодках и сап-бордах.

Владимир Озеров
